"Крымские" санкции представляются Матвиенко "юридически ничтожными"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проанализировала новейший период истории Крыма по случаю пятилетия присоединения полуострова к России, которое отмечается 18 марта. Она наблюдает прогресс в социальной и экономической сферах, причем делает акцент на том, что растут непосредственно собственные доходы регионального бюджета. Матвиенко замечает прогресс и в том, что касается отношения мирового сообщества к территориальной принадлежности спорной местности: ей кажется, что западные страны уже гораздо менее охотно выступают против "крымской весны" 2014-го года.

"В мире растет понимание того, что Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет. С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров", - гласит текст ее статьи, опубликованной в газете "Известия".

Что касается последствий присоединения Крыма в виде целого "букета" санкций, введенных западными странами, то спикер сената настаивает на своем пренебрежительном к ним отношении.

"Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединённым Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны", - считает высокопоставленная чиновница.

Отметим, что по случаю юбилейных торжеств на полуостров отправился президент Владимир Путин, в планы которого входит выступление в Севастополе.

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