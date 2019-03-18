В штабе Навального возмущены предложением Смольного провести пикет на шоссе

Представители петербургского штаба Алексея Навального решили ответить своим "обидчикам" из "Молодой гвардии", ранее устроивших целую серию пикетов у входа в их помещение.

Решив, что закон одинаков для всех, "навальнисты" попробовали согласовать свой пикет на том же самом Вознесенском проспекте, однако не нашли понимания у чиновников. В их ответе активистам было предложено провести публичное мероприятие на пустыре возле Митрофаньевского шоссе. Из этого молодые политики сделали вывод о том, что власть ненавидит оппозицию, и озвучили свои мысли в новом выпущенном видеоролике штаба.

"Естественно, от такого предложения мы отказались. Беглов ненавидит меня, штаб Навального и каждого человека, кто считает, что честные и прозрачные выборы - это важно. Беглов со своими ручными жуликами-единороссами ненавидят Петербург и не понимают свободный дух города", - заявила сотрудник штаба Ольга Гусева.

Акция у дверей "навальнистов" прошла 2 марта. На демонстрируемых плакатов, среди прочего, сообщалось, что в политической организации работают "педофилы" и что от них нужно защищать детей. Среди людей с плакатами узнали Дмитрия Мякшина – бывшего активиста штаба Навального. Ранее его приговорили к двум годам условно, признав виновным в приминении насилия к полицейскому на акции 12 июня 2017 года. Незадолго до оглашения приговора Мякшин заявил, что вступил в «Молодую гвардию "Единой России"».