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Новости

13:39

На Заневском собираются возвести 65-метровую высотку

На углу Заневского проспекта и Гранитной улицы появится 22-этажное офисное здание высотой 65 метров, пишет издание "Канонер".

В настоящее время на земельном участке площадью в половину гектара располагается автомобильная стоянка. Застроить местность собирается ООО "Стройконтракт". Тип запланированного здания относится к категории "объект бытового обслуживания".

Особенность территории заключается в том, что участок входит в защитную зону объекта культурного наследия - Дачи Долгорукова. Пока ее границы не будут пересмотрены, по закону новое строительство в этой зоне не допускается. Однако, подчеркивает издание, в последнее время КГИОП все чаще "урезает" защитные зоны.

Отметим, что Заневский проспект, являющийся продолжением Невского застроен преимущественно пятиэтажными домами.

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16:19    
Фашисты получили от Ленинградцев по заслугам, и застройщики ответят по всей строгости горожан з поруганные высотками памятники.

13:59    
Почему у нас в городе процветает строительный беспредел?
И когда этому будет положен конец?

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