На Заневском собираются возвести 65-метровую высотку На углу Заневского проспекта и Гранитной улицы появится 22-этажное офисное здание высотой 65 метров, пишет издание "Канонер". В настоящее время на земельном участке площадью в половину гектара располагается автомобильная стоянка. Застроить местность собирается ООО "Стройконтракт". Тип запланированного здания относится к категории "объект бытового обслуживания". Особенность территории заключается в том, что участок входит в защитную зону объекта культурного наследия - Дачи Долгорукова. Пока ее границы не будут пересмотрены, по закону новое строительство в этой зоне не допускается. Однако, подчеркивает издание, в последнее время КГИОП все чаще "урезает" защитные зоны. Отметим, что Заневский проспект, являющийся продолжением Невского застроен преимущественно пятиэтажными домами. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен