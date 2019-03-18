Город выделил жилье лишенному квартиры экс-спецназовцу

Участник Второй чеченской войны, экс-спецназовец Николай Евтух, имеющий инвалидность, усилиями Смольного и сотрудников Следственного комитета получил квартиру в комплексном центре реабилитации граждан, приспособленную для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится на сайте СК.

"Эта квартира оснащена необходимой мебелью и предметами быта", - гласит официальное сообщение.

Из предыдущей квартиры Евтуха выписали обманным путем близкие люди, о чем он узнал в процессе оформления страховки. Проблемой заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, поручив подчиненным оказать инвалиду-колясочнику юридическую помощь, а также тщательно изучить детали приватизации недвижимости, ранее ему принадлежавшей.