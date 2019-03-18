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15:53

Кремль о травле написавшей Путину 12-летней девочки: Вряд ли можем чем-то помочь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит необходимости комментировать ситуацию вокруг травли односельчанами семьи Перчиковых, передает РИА «Новости».

«Мы не будем никак это комментировать, тем более что в этом нет необходимости – этим занимаются и местные псковские власти, они создали группу, которая будет разбираться», - заявил Песков. По его мнению, в этом деле важно уйти от примитивистских подходов в освещении и не передавать какую-либо информацию, не проверяя ее.

«Здесь нужно, действительно, просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы здесь из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь», – подчеркнул Песков.

Ранее «Медуза» привела рассказ 12-летней Таисии Перчиковой, которая сообщила, что односельчане начали травить ее и ее маму после того, как девочка попросила помощи у президента Владимира Путина. После этого в Псковской области была создана комиссия, которая должна была разобраться в ситуации.

Следственный комитет в Псковской области заявил, что семья Перчиковых отрицает информацию об угрозах, и заявил, что в СМИ распространяется «ложная информация», и историю «можно считать ее фейковой». После этого журналисты снова связались с девочкой, и она подтвердила, что вместе с мамой рассказывала следователям об угрозах в свой адрес, и что опубликованная информация – это правда.

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