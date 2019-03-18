Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:23

Единоросс Чебыкин раскритиковал оппозицию за желание присвоить себе проект «Парк на Смоленке»

Депутат ЗакСа от «Единой России» Константин Чебыкин 18 марта выразил недовольство риторикой своих коллег, выступивших накануне на митинге «Зеленой коалиции» в защиту парков и скверов.

«Присваивать «победы себе и своим сторонникам» становится для них нормой. Сохранение «зелёных легких» города – это заслуга десятков и сотен горожан, в том числе неравнодушных жителей Василеостровского района. Мы все, без «указания на политическую особенность», - гражданские активисты, депутаты всех уровней, районная администрация - многое сделали и продолжаем делать для появления «Парка на Смоленке» и других зеленых участков на карте города», - передает слова Чебыкина пресс-служба петербургского отделения «Единой России».

Участвовавший в митинге «Зеленой коалиции» депутат фракции Партия роста Максим Резник сообщил ЗАКС.Ру, что ему не понятны претензии коллеги из «Единой России».

- Где Константин увидел, что на вчерашнем митинге кто-то присвоил себе какую-то роль? Кого он обвиняет? По-моему, об этом речи не шло. Когда я вспоминал о парке на Смоленке, я говорил, что это победа гражданского общества. Безусловно, частью этого общества являются и сторонники «Единой России». И слава богу, что Константин с нами пытается эту победу делить. Лучше делить победы, чем обвинять друг друга в поражениях, - заявил Резник.

В конце 2018 года Чебыкин, наряду с оппозиционными депутатами, подавал поправку о включении территории в устье реки Смоленки в перечень зеленых насаждений общего пользования. Ее поддержали депутаты-неединороссы, большинство представителей партии власти голосовать по ней отказались.

Однако впоследствии представители «Единой России» подготовили и приняли новый пакет поправок в городской закон о ЗНОП, сохранив территорию у Смоленки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

18:52 Парк на Елагином острове заказывает тысячу альбомов за 1,59 млн рублей

18:40 Задержанному активисту вменили самовольное занятие земли из-за урны для голосования

18:38 Беглов поручил подчиненным заняться благоустройством набережных   1

18:07 Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП после возмущения защитников парка на Смоленке

17:59 В Минприроды определились с самым проблемным регионом с точки зрения мусора

17:40 Экватор шестого созыва

17:14 Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   5

17:12 На рекультивацию мусорного полигона в Новгородской области уйдет 30 млн рублей

17:11 СМИ: В правительство Хабаровского края пришли с обысками по делу о хищениях леса

16:32 Вопреки жалобам экологов Колтуши продолжают обрастать свалками

16:23 Единоросс Чебыкин раскритиковал оппозицию за желание присвоить себе проект «Парк на Смоленке»

16:20 КПРФ направила в ЦИК документы о передаче мандата Алферова Грудинину   2

15:53 Кремль о травле написавшей Путину 12-летней девочки: Вряд ли можем чем-то помочь

15:18 В Москве простились с Игорем Малашенко

14:52 Парки тоже часть политики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.