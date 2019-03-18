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16:32

Вопреки жалобам экологов Колтуши продолжают обрастать свалками

Проинспектировав проблемный с экологической точки зрения район Ленинградской области Колтуши, активисты из общественной организации "Зеленый фронт" отметили, что мусора там не только не убавилось по сравнению с временами прошлого рейда, а количество его значительно выросло.

Дошло до того, что огромные кучи отходов беспрепятственно вываливают на проезжую часть.

"В общей сложности сейчас завален мусором участок площадью 3,5 га. Последняя наша общественная проверка показала, что въезд перекрыт бетонным блоком и навалом мусора", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Ранее экологи жаловались на самовольное сжигание мусора в печах на территории Колтушей - на открытом воздухе.

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