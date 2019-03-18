Экватор шестого созыва

Позади ровно половина шестого созыва петербургского Законодательного собрания Петербурга. ЗАКС.Ру посчитал внесенные законопроекты, вспомнил скандалы и расспросил депутатов о личных впечатлениях от двух с половиной лет законотворческой работы.

6 недель молчания Четырбока

Из-под пера депутата «Единой России» Дениса Четырбока за два с половиной года работы в парламенте вышла 221 законодательная инициатива. Еще 280 документов подготовил возглавляемый им комитет по законодательству. Четырбок противостоял руферам и помогал граффитистам, запрещал несовершеннолетним посещать квесты и разрешал отсрочку по штрафам за эвакуацию автомобилей. Причем со временем депутат вносил все больше инициатив.

Например, в 2017 году было 70 дней подряд, когда парламент не регистрировал новые инициативы единоросса. Рекордная законодательная «засуха» продлилась с 17 июля по 19 сентября 2017 года. Большую часть этого периода парламент находился на каникулах. В следующем, 2018 году, такого не повторилось. За весь год было только шесть недель, на которых ЗакС не регистрировал инициативы Четырбока. Депутат объяснил ЗАКС.Ру, что это неслучайно.

- Изначально, когда мы только приступили к работе, первой задачей, которую мы ставили, была отработка тех федеральных предложений, которые накопились в период предвыборной кампании. Следующей стояла задача по разработке других законодательных инициатив, на практике других регионов, исходя из зарубежного опыта, и приведение в соответствие с федеральными законами тех законов, которые были приняты ранее. В этой связи в 2018 году перед нами стояло гораздо больше задач, - прокомментировал Четырбок.

По итогам 2019 года он обещает снова увеличить количество собственных инициатив, несмотря на предстоящий избирательный цикл.

- Город – это не какая-то застывшая история, это постоянно развивающийся мегаполис. Появляются новые направления, - отметил законодатель.

Немало законодательных инициатив внес и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова – 396 документов. Правда, большинство из них – это проекты решений об объявлении благодарности или награждении отличившихся горожан дипломами и медалями петербургского парламента. Среди награжденных оказался бывший глава города Георгий Полтавченко, которому помпезно вручили знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» 27 февраля 2019 года.

Законодательная краткость

Меньше всего законодательных инициатив внесли двое дебютантов этого созыва: лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова и единоросс Михаил Погорелов. Выходца из академии Можайского Погорелова, до избрания в ЗакС бывшего депутатом муниципального округа №15 и работником аппарата Мариинского дворца, никак нельзя отнести к числу самых заметных парламентариев. Все свои законопроекты он написал в соавторстве с Денисом Четырбоком, причем два из них – в конце 2018 – начале 2019 года. Депутатских запросов и ярких выступлений у единоросса не было. Главное, чем он пока запомнился, - скандал, связанный с декларацией имущества.

Незадекларированную долю в доме на территории Краснодарского края летом 2017 года обнаружили «Трансперенси Интернешнл». В ЗакСе объяснили, что в декларации депутата была допущена ошибка.

Коммунистка Ходунова - политик более яркий. За первую половину созыва она запомнилась борьбой против переименования Советских улиц, выступлениями против повышения пенсионного возраста и борьбой за право проводить митинги на площади Ленина. Последнее удалось больше всего - площадь Ленина по многочисленным просьбам депутатов и общественников стала гайд-парком.

В декабре 2016 года Ходунова подготовила проект постановления обращения всего Заксобрания к губернатору Георгию Полтавченко. Они просила поставить в Петербурге памятник Фиделю Кастро. Но парламент проект не принял.

В октябре 2018 года она внесла - правда, уже от фракции КПРФ – законопроект о снижении муниципального фильтра в Петербурге с 10% до 5%. Пока инициатива ждала рассмотрения, в Госдуму поступил аналогичный федеральный законопроект.

Маленькая, но громкая фракция

Всего от КПРФ за первую половину созыва поступило два законопроекта и два проекта постановлений. Самой плодотворной фракцией была «Единая Россия», внесшая 34 инициативы. На втором месте по объемам законотворчества – самая маленькая фракция «Яблоко». Двое ее представителей подписались под 23 инициативами. Принята была только одна из них – подписанное всеми парламентскими силами обращение к петербуржцам с призывом участвовать в президентских выборах 2018 года.

Если в пятый созыв «Яблоко» вошло с шестью мандатами, то в шестой – с двумя. К середине созыва в Заксобрании остался только один действующий член партии - Борис Вишневский. Второй представитель фракции Михаил Амосов начинал созыв как лидер регионального «Яблока», затем заявил о несогласии с федеральным руководством партии и после затянувшегося конфликта покинул ее, основав собственное «Движение демократического обновления». Костяк новой организации составили бывшие «яблочники».

Как бы то ни было, лидер фракции Вишневский остается одним из наиболее активных и медийных депутатов парламента. Редкое заседание проходит без его вопросов и выступлений. Вне заседаний он забрасывает запросами и обращениями чиновников Смольного и главу города.

По данным сайта Заксобрания, за последние два с половиной года Вишневский написал лишь три запроса к главам города. Для сравнения, за прошлый созыв запросов к губернатору Полтавченко было 82. В беседе с ЗАКС.Ру Вишневский рассказал, что со временем решил отказаться от формы запросов и писать в Смольный обращения, потому что это проще.

- На сайте учитываются запросы, которые были утверждены на пленарном заседании, по которым был получен предварительный ответ вице-губернатора. Эти запросы стали довольно часто блокировать, и я перестал пользоваться формой запроса. Просто пишу и получаю ответ, - объяснил депутат.

«С глубоким уважением»

Когда городом управлял Полтавченко, Вишневский иногда обращался к нему в своих письмах «Глубокоуважаемый Георгий Сергеевич». Временного губернатора Александра Беглова он приветствовал только более привычным словом «уважаемый». Депутат уверяет, что это дело случая и никакого подвоха в обращениях нет.

- У меня есть один помощник, который почему-то постоянно пишет «глубокоуважаемый». Просто я давно не поручал ему писать обращения к первому лицу. Так что это не оценка моей степени уважительности. Я в Facebook постоянно получаю такие сообщения: «Зачем вы пишете «уважаемый», никакой он не уважаемый». А что я должен написать? «Волк ты позорный»? Это просто форма обращения, - прокомментировал «яблочник».

У других депутатов форма обращений к главам города была стандартной. Только единоросс Елена Киселева, в подписи всегда пишет «С глубоким уважением».

В целом, по сравнению с прошлым созывом, парламентарии действительно стали реже официально обращаться к градоначальнику. Например, судя по информации сайта ЗакСа, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев девять раз получать от Полтавченко и Александра Беглова ответы на свои запросы. В прошлом созыве он писал запросы к Полтавченко 68 раз. Неизменной осталась основная тема обращений депутата - в основном, на тему градозащитной деятельности. Ковалев, в частности, поднимал проблемы строительства моста через остров Серный, защиты Конюшенного ведомства, создания мемориала Лермонтова и дальнейшей судьбы «Дома А.П. Брюллова».

Шесть раз за неполный шестой созыв писал руководителям города единоросс Андрей Анохин. В своем последнем обращении он просил организовать Экологический совет Приморского района под руководством главы города. В итоге был создан Экологический совет Петербурга и туда, действительно, вошли и врио губернатора Беглов, и сам Анохин.

Три рэп-батла и одна полудрака

Но депутат Анохин пока больше запомнился своим патриотическим рэпом. Он устраивал батлы против картонной коробки с портретом Алексея Навального и снеговика, записывал клипы и объявлял о кастинге молодых артистов, которые должны были читать его тексты. Началось все с рэп-батла, проигранного депутату-оппозиционеру Максиму Резнику. По словам рэпера-единоросса, после того поражения он проанализировал панчи, которые использовал его оппонент.

- По итогу этого анализа мною был продумана серьезная контридеологическая работа, связанная с протестным движением Навального, - добавил Анохин.

Депутат «Единой России» «батлился» с Резником и в стенах парламента. Он неоднократно вставал на защиту партии власти и чиновников Смольного, когда их критиковали либералы. Когда врио губернатора Александр Беглов покинул заседание ЗакСа после критики выступавшего Резника, Анохин единственный из депутатского корпуса взялся объяснять уход главы города. По словам единоросса, Беглову надо было идти работать – уборка города от снега не могла ждать. Резник ответил своему оппоненту: «Прогиб засчитан».

В другой раз Анохин отреагировал, когда Резник, выступая на заседании, назвал «поддержкой стукачества» законопроект о кибердружинниках, которые должны отслеживать активность подростков в интернете. Единоросс ответил, что больше всего стукачей среди оппозиционеров. Несколько раз Анохин пытался с места перекрикивать Резника и других демократов.

- Просто мои коллеги стали позволять себе много хамства и переходить на личности, - объяснил ЗАКС.Ру единоросс. – Для меня это неприемлемо. Я в этих ситуациях просто не могу молчать. Не могу быть безучастным, когда в Законодательном собрании идет хамство по отношению к моему губернатору Александру Дмитриeвичу Беглову.

Наибольший накал страстей в Мариинском дворце случился 18 января 2017 года, когда на пленарном заседании дошло до рукоприкладства. Обсуждался составленный «Единой Россией» и ЛДПР проект постановления к министру культуры Владимиру Мединскому об ускорении процедуры передачи Исаакиевского собора РПЦ. Депутат Амосов, не получив возможность выступить с трибуны, начал декларировать свои поправки с места. Его обступили несколько единороссов, которые начали хватать «яблочника» за руку и толкать в плечо. После небольшого разговора на повышенных тонах конфликт был сглажен. До драки в петербургском парламенте не дошло.

Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что после того инцидента они встретились с представителем единороссов, чтобы помириться:

- Мы с одним из участников того конфликта были приглашены на какой-то интернет-канал. «Фонтанка», кажется, нас позвала. И мы там примирились.

Единственное заседание без Макарова

Хотя правила проведения пленарных заседаний ЗакСа позволяют в случае необходимости проводить их без председателя парламента, на практике в шестом созыве это произошло только один раз. 26 октября 2016 года спикер Вячеслав Макаров был в рабочей командировке на Кипре и ходом рассмотрения вопросов руководил вице-спикер Сергей Соловьев. Хотя все прошло спокойно и без эксцессов, больше заседаний под руководством вице-спикеров не было.

Пропустить заседания Макаров мог неоднократно. Например, 21 февраля 2018 года, в разгар парламентской сессии, он объявил, что уходит в отпуск, чтобы работать в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Путина. Но уже через неделю спикер снова появился на пленарном заседании и заявил, что его отпуск окончен.

Дважды заседания переносили на другие дни недели, потому что Макарову было неудобно присутствовать в среду. Например, 12 сентября 2018 года «пленарка» состоялась во вторник, так как на среду был запланирован крестный ход в честь внесения мощей Александра Невского в Александро-Невскую лавру. Один раз депутаты заседали в четверг, 20 февраля 2019 года, потому что днем раньше председатель ЗакСа слушал послание президента Путина к Федеральному собранию. Пресс-секретарь спикера Елена Тимошенко объяснила ЗАКС.Ру, что это принципиальная позиция Макарова – присутствовать на всех заседаниях. Кстати, оба раза оппозиционеры были возмущены переносами, но повлиять на решения партии власти не смогли.

Подавляющее большинство

У представителей «Единой России» в этом созыве 36 мест. Три – у ЛДПРовцев, которые часто голосуют солидарно с парламентским большинством. Еще 11 мандатов у четырех оппозиционных фракций, члены которых тоже не всегда друг с другом согласны.

Некоторые представители партии власти, тем не менее, подчеркивают, что роль оппозиции в работе парламента все еще велика. По словам депутата Дениса Четырбока, критика и предложения других фракций учитываются парламентским большинством.

- Мне радостно, что наши законы проходят широкое обсуждение. Высказываются и представители оппозиционных фракций со своими предложениями и критикой. Высказываются представители «Единой России». Очень многие законы мы комплексно корректируем на стадии второго чтения, - поделился Четырбок.

Ветеран петербургского парламента Михаил Амосов рассказал, как именно «Единая Россия» внемлет предложениям и критике:

- Главная особенность этого парламента – большинство у одной политической силы. Из этого вытекает все остальное. Мало что может сделать оппозиция. Есть какие-то локальные успехи. Например, парк в устье Смоленки. Через оппозиционных депутатов этот вопрос был поставлен. В какой-то момент к нему присоединились депутаты от «Единой России». Таких примеров наберется приличное количество.

Депутат «Справедливой России» Александр Егоров в январе 2019 года заявил, что единороссы сначала отклонили его поправку о новых днях льготного проезда для ветеранов, а затем внесли аналогичный законопроект от лица своей фракции.

«Яблочник» Борис Вишневский в своем отчете о депутатской деятельности одной из главных своих побед назвал принятие законопроекта об оплате «недоремонта» жилых домов за счет государства.

«В марте 2018 года Законодательное Собрание рассмотрело внесенный мною проект закона, которым предлагалось проводить капитальный ремонт в таких домах за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. Однако через месяц проект, практически дословно повторяющий мои идеи, был внесен правительством города», - написал депутат.

Большинство других успехов, отраженных в его отчете, не связаны с законотворческой деятельностью. Это, в частности, спасение Исаакиевского собора от передачи РПЦ, сохранение от выселения общества «Мемориал», остановка объединения петербургской Публичной библиотеки с московской библиотекой им. Ленина, возобновление работы Европейского университета и появление сквера Довлатова. Еще одно достижение - сохранение зеленых зон.

Депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова согласилась с тем, что голос оппозиции хорошо слышен, когда речь идет о сохранении «легких города».

- Только по фракции «Справедливая Россия» 9 гектаров «зеленки» было возращено, когда мы рассматривали изменение закона о ЗНОП, - отметила Тихонова.

17 марта проблему скверов и парков обсуждали на общегородском митинге «Зеленой коалиции». Присутствовали представители всех парламентских фракций кроме «Единой России» и множества гражданских инициативных групп, которые взаимодействовали с депутатами годами. Вспоминали былые успехи, делились планами на будущее. На следующий день «Единая Россия» разослала пресс-релиз с комментарием депутата Константина Чебыкина, попросившего оппозицию не присваивать себе эко-победы. Тема парка Малиновка, который единороссы, несмотря на требования местных жителей, категорически отказываются защитить от застройки, в пресс-релизе раскрыта не была.

Сергей Еремеев

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