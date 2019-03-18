Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:59

В Минприроды определились с самым проблемным регионом с точки зрения мусора

Выступая перед сенаторами, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выделил на карте России самый замусоренный регион, представляющий собой в связи с этим сильнейший очаг социальной напряженности: речь идет об Архангельской области, передает РИА "Новости".

Во-многом это обусловлено уличными протестами против завоза в регион московского и подмосковного мусора, не прекращающимися уже несколько месяцев: в области планируют открыть крайне непопулярный среди местного населения экотехнопарк "Шиес".

"Процессы в регионах мониторим в ежедневном режиме. Наиболее проблемной видится ситуация в Архангельской области, где недостаточно выстроены взаимоотношения с населением. Там в ближайшее время будет проверена территориальная схема и даны соответствующие рекомендации", - рассказал Кобылкин.

Чиновника беспокоит то, что, по его сведениям, проект не сопровождается никакими общественными слушаниями, что усугубляет упаднические настроения. Кроме того, руководимое им Министерство не располагает проектом будущего экотехнопарка.

4 декабря 2018 года экологические активисты из Архангельской области попросили президента Владимира Путина обратить внимание на жизненно важную для них проблему. Волевого решения "сверху" в ответ так и не последовало, что увеличило число протестующих.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

18:52 Парк на Елагином острове заказывает тысячу альбомов за 1,59 млн рублей

18:40 Задержанному активисту вменили самовольное занятие земли из-за урны для голосования

18:38 Беглов поручил подчиненным заняться благоустройством набережных   1

18:07 Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП после возмущения защитников парка на Смоленке

17:59 В Минприроды определились с самым проблемным регионом с точки зрения мусора

17:40 Экватор шестого созыва

17:14 Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   5

17:12 На рекультивацию мусорного полигона в Новгородской области уйдет 30 млн рублей

17:11 СМИ: В правительство Хабаровского края пришли с обысками по делу о хищениях леса

16:32 Вопреки жалобам экологов Колтуши продолжают обрастать свалками

16:23 Единоросс Чебыкин раскритиковал оппозицию за желание присвоить себе проект «Парк на Смоленке»

16:20 КПРФ направила в ЦИК документы о передаче мандата Алферова Грудинину   2

15:53 Кремль о травле написавшей Путину 12-летней девочки: Вряд ли можем чем-то помочь

15:18 В Москве простились с Игорем Малашенко

14:52 Парки тоже часть политики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.