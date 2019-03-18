В Минприроды определились с самым проблемным регионом с точки зрения мусора

Выступая перед сенаторами, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выделил на карте России самый замусоренный регион, представляющий собой в связи с этим сильнейший очаг социальной напряженности: речь идет об Архангельской области, передает РИА "Новости".

Во-многом это обусловлено уличными протестами против завоза в регион московского и подмосковного мусора, не прекращающимися уже несколько месяцев: в области планируют открыть крайне непопулярный среди местного населения экотехнопарк "Шиес".

"Процессы в регионах мониторим в ежедневном режиме. Наиболее проблемной видится ситуация в Архангельской области, где недостаточно выстроены взаимоотношения с населением. Там в ближайшее время будет проверена территориальная схема и даны соответствующие рекомендации", - рассказал Кобылкин.

Чиновника беспокоит то, что, по его сведениям, проект не сопровождается никакими общественными слушаниями, что усугубляет упаднические настроения. Кроме того, руководимое им Министерство не располагает проектом будущего экотехнопарка.