Задержанному активисту вменили самовольное занятие земли из-за урны для голосования

Правоохранители задержали на Малой Садовой улице активиста Асана Мумджи и Елену Григорьеву, сообщает Telegram-канал «Помощь задержанным».

По словам активистов, Мумджи вменяют нарушение ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) – за то, что он поставил урну для голосования на асфальт, «решив выяснить, чей Крым». Григорьева задержана по жалобе от неназванных граждан.

18 марта 2019 года отмечается пятилетие присоединения Крыма к России. Движение «Солидарность» 18-го числа каждого месяца проводит на Невском проспекте пикеты в поддержку крымских татар в рамках «Стратегии-18».

Обновлено 18:45: также сообщается о задержании еще двух активистов – Ольги Смирновой и Романа Самойлова. По словам представителей движения, полицейские также сослались на «митинг экстремистской направленности».