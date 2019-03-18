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18 марта, 20:04

Главе чеченского "Мемориала" дали четыре года колонии-поселения

61-летнего руководителя чеченской ячейки международной правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева осудили по статье 228 УК РФ ("хранение наркотиков в крупном размере") и приговорили его к четырехлетнему лишению свободы в колонии-поселении, передает "Медиазона".

Оглашение судебного вердикта продолжалось около девяти часов. В ходе своей речи судья заявила о том, что не верит показаниям Титиева и считает полностью убедительными показания полицейских.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров уничижительно обозвал мужчину "наркоманом с анашой".

Защита подсудимого долгое время безуспешно настаивала на том, что дело полностью сфабриковано, а наркотики общественнику подбросили полицейские во время задержания.

Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы. Знающие Титиева близко коллеги не раз приравнивали его к подвижнику, называя бессребреником и человеком исключительных моральных качеств.

Под арестом правозащитник находился с января 2018-го года.

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