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18 марта, 20:52

Путин готов дружить с Украиной только тогда, когда прекратится "русофобия"

Посетивший Севастополь в честь пятилетия присоединения Крыма президент Владимир Путин пролил свет на настоящие и будущие российско-украинские взаимоотношения. Цитаты из его выступления воспроизводит РИА "Новости".

Конструктивный диалог и снижение градуса вражды возможны, с его слов, только тогда, когда перестанет быть заметной сильно развившаяся, как ему кажется, "русофобия", исходящая от украинских политических деятелей.

При этом российский лидер выразил уверенность в том, что сами по себе оба народа отношений за последние годы не портили.

Сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение.

Владимир Путин - об украинцах и россиянах

Напоследок Путин выразил надежду на то, что спасительную роль могут и должны сыграть общие для обеих стран культурные коды и основы.

Крымский полуостров, с 1954 года принадлежавший Украинской ССР, а позже Украине, вошел в состав России 18 марта 2014 года. Большинство стран мира не признало законным силовое присоединение этой территории. Многие государства Западной Европы и Северной Америки ввели из-за аннексии полуострова в отношении России разного рода экономические санкции, действующие до сих пор.

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18 марта, 22:38    
Только с тобой, говно, никто дружить не хочет.

18 марта, 22:19   Бордунов  
Ваван, будучи всем говнам повелителем, является автором русофобского эха. Иначе быть не может, когда по всем традиционным, нефейковым СМИ взахлеб хлещет ненависть ко всему миру, и особенно к Украине. Странно после распятых мальчиков, сбитых самолетов, клеветы, помощи сепаратистов, аннексии территории жаждать русофилии.  И потом еще большой вопрос - русофобия или, все-таки, путинофобия. Что посеял, Вава, то и пожинай.

18 марта, 21:44    
путин всё мировое сообщество и адекватных россиян за дураков держит - "оторопел" он видите ли... царь ватников...

18 марта, 21:08    
Вот вернём в состав России Новороссию и тогда подружимся с Малороссией!

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