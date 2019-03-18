Путин готов дружить с Украиной только тогда, когда прекратится "русофобия"

Посетивший Севастополь в честь пятилетия присоединения Крыма президент Владимир Путин пролил свет на настоящие и будущие российско-украинские взаимоотношения. Цитаты из его выступления воспроизводит РИА "Новости".

Конструктивный диалог и снижение градуса вражды возможны, с его слов, только тогда, когда перестанет быть заметной сильно развившаяся, как ему кажется, "русофобия", исходящая от украинских политических деятелей.

При этом российский лидер выразил уверенность в том, что сами по себе оба народа отношений за последние годы не портили.

Сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. — Владимир Путин - об украинцах и россиянах

Напоследок Путин выразил надежду на то, что спасительную роль могут и должны сыграть общие для обеих стран культурные коды и основы.

Крымский полуостров, с 1954 года принадлежавший Украинской ССР, а позже Украине, вошел в состав России 18 марта 2014 года. Большинство стран мира не признало законным силовое присоединение этой территории. Многие государства Западной Европы и Северной Америки ввели из-за аннексии полуострова в отношении России разного рода экономические санкции, действующие до сих пор.