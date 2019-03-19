Проектируемая станция метро "Туристская" станет "Богатырской"

Будущая станция петербургской подземки в Приморском районе, которую ранее собирались открыть как "Туристскую", поменяла свое название в планах Смольного, что явствует из текста постановления городского правительства "О наименовании станций метрополитена". В документе предлагается назвать станцию, которая расположится на углу Богатырского проспекта и Туристской улицы, "Богатырской".

Строительство станет продолжением "зеленой", Невско-Василеостровской ветки на север. Ориентировочно, "Богатырскую" должны будут открыть в 2023-2025 годах. В настоящий момент объект находится на стадии проектирования.