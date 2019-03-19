ЕС требует немедленно освободить главу грозненского "Мемориала"

В подразделении Европейского союза, ориентированном на внешнюю политику, болезненно отнеслись к приговору, вынесенному главе грозненского "Мемориала" Оюбу Титиеву, резко раскритиковав приговор в виде четырех лет колонии-поселения. Англоязычный текст заявления частично цитирует "Медуза".

"Европейский союз ожидает, что господин Титиев будет освобожден незамедлительно и безоговорочно", - говорится в сообщении.

Западные чиновники также напоминают, что до Титиева на его месте работала Наталья Эстемирова, которую убили десять лет назад, при этом следствие с тех пор далеко не продвинулось.

Оюб Титиев был осужден накануне, 18 марта, по уголовной статье о хранении наркотиков в крупном размере. Сам он, его защитники и знающие Титиева лично люди открыто и уверенно говорят о том, что дело в отношении правозащитника целиком и полностью сфабриковано и что запрещенные препараты ему подбросили люди в погонах.