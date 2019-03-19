Росстат известил о резком скачке промышленного производства

В прошлом месяце специалисты Росстата зафиксировали резкий "рывок" в промышленном производстве - на 4,1% в годовом выражении.

В январе этот показатель был существенно меньше - 1,1%, а в декабре 2018-го - лишь 2%. Такими темпами российская промышленность не росла с мая 2017 года. Вместе с тем, передают "Ведомости", согласно прогнозам аналитиков, показатели должны были быть существенно ниже: в среднем - 1,5%.

Аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) полагают, что видимость роста мануфактурного производства носит лишь "сезонный" характер, так как всё остальное время промышленные темпы заметно снижались.

Росстат уже второй раз с начала нового года "удивляет" неожиданно позитивными данными: в январе федеральная служба статистики известила о резком скачке строительного роста - до 5,3%, после чего, основываясь на этих данных, Минэкономразвития рапортовало об увеличении уровня ВВП. Однако реальные доходы населения падают уже пятый год подряд.