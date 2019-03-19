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Новости

10:06

Росстат известил о резком скачке промышленного производства

В прошлом месяце специалисты Росстата зафиксировали резкий "рывок" в промышленном производстве - на 4,1% в годовом выражении.

В январе этот показатель был существенно меньше - 1,1%, а в декабре 2018-го - лишь 2%. Такими темпами российская промышленность не росла с мая 2017 года. Вместе с тем, передают "Ведомости", согласно прогнозам аналитиков, показатели должны были быть существенно ниже: в среднем - 1,5%.

Аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) полагают, что видимость роста мануфактурного производства носит лишь "сезонный" характер, так как всё остальное время промышленные темпы заметно снижались.

Росстат уже второй раз с начала нового года "удивляет" неожиданно позитивными данными: в январе федеральная служба статистики известила о резком скачке строительного роста - до 5,3%, после чего, основываясь на этих данных, Минэкономразвития рапортовало об увеличении уровня ВВП. Однако реальные доходы населения падают уже пятый год подряд.

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12:17    
Статистика-дама капризная...можно по разному считать и всё будет правильно...Но вот курс ру[цензура] к доллару и евро с декабря прошлого куда вырос на 8-9% это точно! И золотовалютные резервы России выросли почти до 500 миллиардов долларов, что круто!

11:37    
А за счет чего такой фантастический рост?
За счет каких отраслей, каких конкретных предприятий?
Немного конкретики нельзя ли в подкрепление этих сказочных цифр?

11:35    
А куда скакнули? вверх или вниз, или зигзагами по буеракам?

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