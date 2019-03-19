Чиновники пообещали до 2024 года ликвидировать все нелегальные свалки в черте города

Зампредседателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий заявил, что до 2024 все находящиеся в черте города свалки будут убраны, передает ТАСС.

"К 2024 году мы обязаны ликвидировать все несанкционированные свалки на территории Санкт-Петербурга", - известил он.

Количество несанкционированных мест размещения мусора постепенно сокращается, отметил Серебрицкий. Например, в 2018 году всего было обнаружено 515 незаконных свалок на площади около 56 га, из которых были полностью расчищены 473 на площади 46 га.

Вместе с тем в Северной столице планируется увеличить долю обезвреженных и утилизированных отходов с 20% в 2019 году до 48,7% к 2024 году с помощью регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

Добавим также, на территории Петербурга и Ленобласти активную работу по выявлению и борьбе со свалками ведет организация "Зеленый фронт". Благодаря их усилиям были установлена и впоследствии упразднена деятельность множества компаний, нелегально складирующих мусор в пределах города.