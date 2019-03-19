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Новости

11:50

Корреспондентка петербургского «Коммерсанта» сообщила об увольнении за критику Беглова

Журналистка Мария Карпенко 19 марта сообщила об увольнении из редакции петербургского «Коммерсанта». По ее словам, причиной стали ее критические публикации о врио губернатора Петербурга Александра Беглова как в «Коммерсанте», так и в Telegram-канале «Ротонда», одним из авторов которого была Карпенко.

«Объясняя причину увольнения, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил: то, что я пишу в «Ротонде», не соответствует редакционной политике «Коммерсанта». «Ротонду» он назвал «активизмом, несовместимым с журналистским статусом». Если не относить эти слова на счет критических замечаний «Ротонды» по поводу политики врио губернатора Петербурга Александра Беглова, единственное, что можно назвать активизмом — это настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов (которые я предпринимала в том числе от имени «Ъ» с согласия руководства)», - написала Карпенко в «Ротонде».

Журналистка отметила, что претензий к ее работе ни у Желонкина, ни у главного редактора петербургского «Коммерсанта» Александра Ершова не было. 

«Но я знаю, что и в администрации президента, и в петербургской администрации выражали активное недовольство моими публикациями в «Ъ» о политике врио губернатора Петербурга», - добавила журналистка.

Получить оперативный комментарий от самого Желонкина ЗАКС.Ру не удалось. Он сослался на занятость и попросил перезвонить через 20-30 минут, но впоследствии не взял трубку. 

За первый час публикации пост «Ротонды» об увольнении Карпенко за критику Беглова прочли более 37 тысяч человек. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:09    
Маша, так держать! Выше голову! Ты - лучшая, талантливая, и вообще - умница.

12:56    
Действительно, несмотря на все другие ошибки, при М.С.Горбачёве было сделано много полезных нововведений для поддержки свободы слова.

12:44    
Как олигархи ненавидят социальную справедливость и все, что связано с Советским периодом! Между тем, еще в 1985 году в Уголовный кодекс РСФСР была введена статья: "Статья 139.1. Преследование граждан за критику
Умышленное ущемление должностным лицом прав и охраняемых законом интересов гражданина, связанное с преследованием его за подачу в установленном порядке предложений, заявлений, жалоб, либо за содержащуюся в них критику, а равно за выступление с критикой в иной форме - наказывается штрафом до трех минимальных месячных размеров оплаты труда или увольнением от должности. Те же действия, причинившие существенный вред правам и охраняемым законом интересам гражданина, - наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или увольнением от должности. "

12:06    
Маша, держись!

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