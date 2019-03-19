Руководитель ИД «Коммерсант» объяснил увольнение журналистки Карпенко нарушением трудового соглашения

Наличие личного Telegram-канала приравнивается к трудоустройству в медиа, следует из слов руководителя издательского дома «Коммерсант» Владимира Желонкина, прокомментировавшего увольнение журналистки Марии Карпенко.

«Мария Карпенко работала в двух медиа и выбрала работу в одном из них. Её поставили перед выбором, и она выбрала. По нашим правилам работать в двух медиа нельзя. Я думаю, что это в трудовом соглашении прописано. Расстались мы по соглашению сторон. Я прочитал её пост. Я ей про администрацию президента точно ничего не говорил», - заявил Желонкин в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Карпенко рассказала ЗАКС.Ру, что перед увольнением выбора перед ней никто не ставил.

«Мне сообщили, что ИД больше не может продолжать со мной сотрудничать», - прокомментировала она.

Напомним, корреспондентка «Коммерсанта» Карпенко во вторник, 19 марта, сообщила об увольнении из редакции за свои посты в Telegram-канале «Ротонда», посвященном петербургской политике.

«Причиной стало недовольство Кремля и Смольного тем, что я пишу здесь и тем, как «Ъ» освещает избирательную кампанию Александра Беглова», - написала она в «Ротонде».

В поддержку журналистки высказались несколько депутатов петербургского Законодательного собрания.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.