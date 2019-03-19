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Новости

13:48

Установка памятника Сталину для Быкова не менее опасна, чем оправдание насилия

Ожидаемое открытие памятника советскому руководителю Иосифу Сталину 9 мая в Новосибирске напугало публициста Дмитрия Быкова, который по этому поводу в газетной колонке заметил, что после такого события можно считать страну формально "откатившейся" за 1956-й год, когда культ личности Сталина был официально развенчан. Для автора это тревожный симптом и в некотором роде тяжелый диагноз обществу.

По мнению Быкова, "<...> целая мэрия Новосибирска во главе с коммунистом Локтем одобряет установку памятника человеку, при котором главным состоянием страны стал страх, при котором негласным лозунгом всех свершений было «Бабы новых нарожают», при котором ты становился либо предателем, либо соучастником и другого выбора не было". 

Журналист и аналитик считает, что оправдание бесчеловечных тоталитарных режимов можно сравнить с отсутствием осуждения того или иного акта терроризма.

Статуя легендарного советского вождя появится на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Таким образом был достигнут компромисс между горячими сторонниками и противниками самой идеи увековечивания его памяти: бюст будет установлен за пределами центра города.

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19:26    
Сталин-наше всё! Вечная слава и память ему! Да пусть сдохнут его ненавистники!

19:18    
дикари любят кровавые жертвоприношения и поклоняются кровавым божкам... сталин кумир дикарей... я за памятник сталину, если его слепит скульптор боппосов - этот талантливый якутский скульптор-самоучка из села уолба, который прославился благодаря своим творениям из навоза. сталин из навоза до ужаса напугает коррупционеров и путинских богатеев свои видом и вонью... это навозное творение кровавого злодея, сталина привлечет толпы туристов...

18:51    
Слава Сталину и СССР!

18:25    
Идея памятника ещё витает в воздухе, а жиды уже обосрались И правильно ! В зверином чутье им не откажешь.

14:08    
Сталин величайший правитель нашего Отечества за всю его историю во всех сферах жизнедеятельности государства-экономика, культура и образование, геополитика, военное дело, разгром фашизма, демографии итд итп. Он ГЕНИЙ управления государством, да и учёным был мирового уровня(18 томов ПСС)!!! Сталин 2 раза был человеком года в мире и тд. Потому за свою гениальность был тотально оклеветан всякими пигмеями и  антисоветчиками, вроде жидяры Быкова!

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