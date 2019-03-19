Суд признал вину ВЦКП в удержании денег, которые петербуржцы платят за ЖКХ

Арбитражный суд согласился с претензиями петербургских антимонопольщиков, которые уличили ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" в том, что пользуясь пререфенциями монополиста, организация не переводит в положенный срок деньги по квитанциям за ЖКХ на счета управляющих компаний.

Пострадавшими себя считают ООО "Жилкомсервис №1" и ООО "Жилкомсервис №2", обслуживающие Невский район.

По действующему законодательству, ВЦКП как платежный агент и посредник должен успевать переводить деньги от потребителей услуг к управляющим компаниям не позднее, чем в течение одного рабочего дня после поступления платежа. Однако, юридический анализ ситуации показал, что деньги на счету монополиста подолгу удерживаются, причем с явной меркантильной целью.

"В соответствии с заключенным между банком и ВЦКП дополнительным соглашением к договору на банковское обслуживание – организации начисляется процент на остаток по счету", - объяснили в УФАС, в чем состоит выгода удержания средств.

Теперь по решению суда ВЦКП предстоит рассчитаться со всеми управляющими компаниями, перед которыми существуют задолженности, а также расторгнуть ту часть договора с банком, которая делает выгодным удержание денег.

Осенью 2018-го года вопросы финансового характера к ГУП возникли у Жилищного комитета, которому тот подведомственен. На 480 тысяч рублей ВЦКП планировал отправить 40 сотрудников на концерт группы "Ленинград" на стадион "Санкт-Петербург". 3 октября глава жилищного комитета Валерий Шиян отправил гендиректору ВЦКП Михаилу Корягину письмо с рекомендацией вернуть средства, потраченные на концертные билеты, и направить их в любое детское учреждение, нуждающееся в финансовой благотворительной помощи.