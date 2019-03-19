Ройзман: Целью посадки Титиева было растоптать его репутацию

Уголовное преследование главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, накануне, 18 марта, приговоренного к 4 годам лишения свободы за хранение наркотиков, имело целью унизить его и уничтожить его безупречное реноме, выразил уверенность политик, руководитель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман. В его представлении, поставленной цели интересанты так и не сумели добиться.

Этому никто не поверил. У Оюба Титиева очень хорошая, стойкая репутация. И защита привлекла огромное количество свидетелей, которое доказывает, что он никогда в жизни не был наркоманом, он никогда не употреблял, у него не могло находиться этого. Но тем не менее суд не принял во внимание. — Евгений Ройзман

В пользу своей версии экс-мэр Екатеринбурга приводит тот довод, что правоохранительная машина намеренно пошла по сложному и не самому очевидному сценарию.

"На Кавказе это очень серьезно, если человека объявили наркоманом на официальном уровне. Гораздо проще было ему подкинуть оружие. Просто протокол бы оформили и сказали, что задержан с оружием, и все", - пояснил он.

Чиновники из Евросоюза вскоре после оглашения приговора потребовали немедленно освободить Оюба Титиева.