Радзиховский: Россия никогда не отдаст Крым, а Украина - не откажется от притязаний на него

По случаю пятилетия присоединения Крымского полуострова к России, отмечаемого на текущей неделе, политолог и психолог Леонид Радзиховский на страницах "Российской газеты" порассуждал о феномене этого спорного участка земли и неразрешимости установившегося конфликта. Россия, в его представлении, заняв Крым, создала уникальную, беспрецедентную ситуацию, которая в принципе уже никак и никем не может быть сдвинута "с мертвой точки" и являет собой пример завершившейся "игры с нулевой суммой". Во-многом, отмечает он, тому виной служит обусловленный витиеватой отечественной историей символизм этой территории, омываемой Черным и Азовским морями.

Никакой президент и парламент России, понятно, никогда не только "не отдаст" Крым, но даже обсуждать эту тему не будет - "такого вопроса просто нет". Аналогично любой президент и парламент Украины никогда не снимет "крымскую тему" со своей повестки дня. И дело уже не в желаниях политиков, пропаганде, политтехнологиях, а в Национальной Идентичности, "идеях, овладевших массами" и ставших самостоятельной силой. — Леонид Радзиховский

Поменяться, по мнению эксперта, может в этом территориальном конфликте и недопонимании одним народом другого только одно: острота и актуальность полемики (несмотря на всю принципиальность вопроса).

"Как всегда, "время лечит" и острота неснятого спора, если не разжигать, постепенно сойдет на нет - ну, скажем, как у Англии и Испании "спор о Гибралтаре". Вероятно, сотни лет для этого не потребуются", - прогнозирует публицист.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года. Для занятия территории не потребовалось кровопролитных военных столкновений с украинской стороной.