Чайка выступил против длительного содержания бизнесменов под стражей

Выступая перед подчиненными, генеральный прокурор Юрий Чайка указал на становящуюся, с его точки зрения, все более критичной системную проблему в работе ведомства. Фактически, он напомнил о том, о чем говорил Дмитрий Медведев в бытность свою президентом - о том, что силовикам не следует "кошмарить" предпринимателей. Пока это указание, цитирует Чайку "Интерфакс", выполняется не на должном уровне.

"За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места", - посетовал высокопоставленный чиновник.

По мнению генпрокурора, сугубо экономические дела не должны становиться поводом для того, чтобы бизнесменов месяцами и годами держали в СИЗО. С каждым из таких случаев он пообещал разобраться в обозримом будущем.

В подобном, "гуманном", ключе об экономических преступлениях публично высказывался глава государства Владимир Путин во время февральского послания к членам Федерального собрания.