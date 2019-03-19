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Новости

16:06

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Выступая перед народом Казахстана, глава государства 78-летний Нурсултан Назарбаев заявил о досрочном сложении своих полномочий, передает ТАСС.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - известил политический деятель, обращаясь к нации.

До следующих выборов обязанности Назарбаева возложены на спикера Сената Касым-Жомарт Токаева. Сам он возглавит Совет Безопасности Казахстана, сохранит пост в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета.

Ко власти экс-руководитель республики пришел 24 апреля 1990 года.

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18:21    
17:58. Назарбаеву с очень большим трудом удавалось поддерживать стабильность в стране...Вспомните хотя бы кровавы[цензура]ты и мятежи в недавнем прошлом...Там постоянно идёт война олигархов, кланов, тейпов, один Чимкент чего стоит, за власть, за деньги, за экспорт ресурсов...Как бы сейчас всё это не обострилось резко...а Россия рядом, а русские люди там...

18:21    
17-13 Почему вы с такими аналитическими способностями до сих пор не в "лидерах России" ? Вы всерьёз воспринимаете аудиторию, для которой написали ? Над её самомнением и умственным уровнем можно только поиздеваться и поразвлечься, когда скучно. Вспомните Ильфа и Петрова. "Пикейные жилеты" просто списаны с этих "аналитиков-политиков" ! Да и вы тоже.

17:58    
16:21. 17:13 Я смотрю тебя уже затрясло. Увидел возможность пролить русскую кровь?

17:39    
Такой молодой руководитель, мог бы еще работать и работать во благо стабильности и процветания казахского народа.

17:13    
Да, в 15-миллионном Казахстане есть нефть, газ, уголь, металлы, зерно и тд. Назарбаев 30 лет хитро лавировал между Россией, Китаем и США и продолжал бы далее, но стал стар и нездоров...Теперь надо внимательно смотреть за вектором движения, развития международных связей, который изберёт новый президент Казахстана...Не хватало ещё войск США в Казахстане, где-нибудь в РУССКИХ городах Павлодаре, Петропавловске, Семипалатинске, Усть-Каменногорске и др., на границе с Россией, к примеру...

17:09    
отправит МАТВИЕНКО ТУДА осваивать с комсомольцами целину

16:57    
Молодец! Решился, и заслужил уважение.Иным пример.

16:21    
После ухода Назарбаева Казахстан начнёт трясти...России нужно срочно вмешиваться в происходящие там процессы, иначе пострадают российские эеономические интересы, да и не забываем про миллионы этнических РУССКИХ, проживающих в 8-ми РУССКИХ северных и восточных областях Казахстана!

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