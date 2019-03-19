Дети из петербургских многодетных семей смогут бесплатно ездить на учебу в Ленобласть

Дети из многодетных семей, проживающие на территории Петербурга, получат возможность на безвозмездной основе ездить на учёбу в школы Ленинградской области. Соответствующие изменения, уведомляет пресс-служба Смольного, в Социальный кодекс города внес врио градоначальника Александр Беглов.

"В первую очередь данным нормативным документом мы повысим адресность предоставления дополнительных мер социальной поддержки на транспорте и социальную защищённость многодетных петербургских семей", - заявил временный губернатор Северной столицы.

Отмечается, что ранее дети из многодетный семей такой возможности не имели: проезд осуществлялся на платной основе.

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