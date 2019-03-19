Шишлов выразил досаду в связи с увольнением журналистки Карпенко из "Коммерсанта"

Инцидент с увольнением корреспондентки Марии Карпенко из газеты "Коммерсант", которое она связывает с собственными критическими публикациями, посвященными городским властям, назвал в Facebook "еще одним свидетельством деградации" отечественной медиасферы петербургский омбудсмен Александр Шишлов. По его словам, честные и самостоятельно мыслящие журналисты все меньше востребованы на профессиональном поприще.

"От этого проигрывает и общество, и государство. Марии - благодарность за талант и гражданскую позицию, которые, уверен, приведут к успеху и новым профессиональным достижениям! "Коммерсанту" - соболезнования", - написал омбудсмен.

19 марта Мария Карпенко сообщила об увольнении из редакции за свои посты в Telegram-канале «Ротонда», посвященном петербургской политике. Поводом для того, по ее словам, стала ее критическая манера освещения избирательной кампании врио губернатора Александра Беглова в "Коммерсанте". В свою очередь, руководитель одноименного издательского дома Владимир Желонкин объяснил увольнение журналистки Карпенко нарушением трудового соглашения.

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