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Новости

17:39

Шишлов выразил досаду в связи с увольнением журналистки Карпенко из "Коммерсанта"

Инцидент с увольнением корреспондентки Марии Карпенко из газеты "Коммерсант", которое она связывает с собственными критическими публикациями, посвященными городским властям, назвал в Facebook "еще одним свидетельством деградации" отечественной медиасферы петербургский омбудсмен Александр Шишлов. По его словам, честные и самостоятельно мыслящие журналисты все меньше востребованы на профессиональном поприще.

"От этого проигрывает и общество, и государство. Марии - благодарность за талант и гражданскую позицию, которые, уверен, приведут к успеху и новым профессиональным достижениям! "Коммерсанту" - соболезнования", - написал омбудсмен.

19 марта Мария Карпенко сообщила об увольнении из редакции за свои посты в Telegram-канале «Ротонда», посвященном петербургской политике. Поводом для того, по ее словам, стала ее критическая манера освещения избирательной кампании врио губернатора Александра Беглова в "Коммерсанте". В свою очередь, руководитель одноименного издательского дома Владимир Желонкин объяснил увольнение журналистки Карпенко нарушением трудового соглашения.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:26    
Агент Шишлова провалился...Какая боль, какая боль..."Коммерсант"-Шишлов - 5:0

18:08    
Какое может быть освещение избирательной кампании, если она не объявлена и Беглов в ней не участвует ? Этой журналюшке лишь бы пукнуть раньше всех. И трудовое соглашение нельзя нарушать. Увольнение законное. Но удивляет позиция шишлова, который должен быть защитником законных действий. Хотя, многое становится понятным, если учесть его происхождение из антироссийского гнилого "яблока". Как такие попадают на эту должность ?

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