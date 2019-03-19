Инна Карпушина стала пресс-секретарем Смольного

Бывшая петербургская телеведущая Инна Карпушина возглавила пресс-службу городской администрации, в чем можно удостовериться, зайдя на сайт Смольного.

О том, что Карпушина рассматривается как претендент на вакантную должность, стало известно из анонимных источников в феврале. На тот момент сама она утверждала, что не располагает такой информацией.

До нее, с 2004 по 2019 годы главным человеком, ответственным за взаимодействие Смольного со СМИ, являлся Андрей Кибитов, вскоре после отставки предыдущего губернатора Георгия Полтавченко ушедший вместе с ним на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

На предыдущих этапах своей карьеры Инна Карпушина трудилась на Пятом канале и телеканале 78.

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