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19 марта, 19:52

Отставка Назарбаева навела Лимонова на мысль о пересмотре границ с Казахстаном

фото ЗакС политика Отставка Назарбаева навела Лимонова на мысль о пересмотре границ с Казахстаном

Писатель и политик Эдуард Лимонов поприветствовал уход в отставку многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и предложил в "Живом журнале" свой радикальный взгляд на будущее соседнего государства.

По мнению лидера "Другой России", население Казахстана, имеющее небольшую плотность, слишком малочисленно для того, чтобы распоряжаться огромной и богатой природными ресурсами территорией, а значит, российскому руководству следовало бы подумать над вариантом присоединения части земель. В частности, считает писатель, референдумы для выяснения позиции населения по этому вопросу можно было бы провести в городах Актюбинск, Костанай, Кокчетав, Уральск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск.

Однако, в конце поста Лимонов признался, что слабо верит в реализацию своих идей, поскольку в Кремле якобы работают недостаточно храбрые люди.

Нурсултан Назарбаев бессменно руководил страной с 1990-го года.

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19 марта, 22:31    
пердун лимонов вновь накопил газы и решил пердануть погромче - на статьюу ук рф, призывая к аншлюссу... ищет популярности, но он уже никому не интересен - ни в какой ипостаси...

19 марта, 20:32    
Думаю, что новое руководство Казахстана не будет столь лояльно к России. Скорее всего начнут вести себя как страны Прибалтики и Украина. В любом случае, надо усилить пограничный контроль.
Насчёт земли - проблематично, т.к у нас и Россия=то заселена на 2%. Люди живут в крупных городах, а деревни и малые города
 давно обветшали. Казаки на Дальневосточный гектар не едут, не поедут и в Казахстан.

19 марта, 20:26    
Престарелому Эдичке хочется отыграться за своё казахское фиаско, но уже чужой кровью. Напомним, 8 апреля 2001 года Лимонов был арестован вблизи города Барнаула и доставлен в московский следственный изолятор “Лефортово”. Спецслужбы России взяли Лимонова по подозрению в подготовке вооруженного восстания в Казахстане. национал-большевики собирались воплотить в жизнь так называемый проект создания второй России - ее концепция опубликована была в неком “партийном бюллетене №3” от 2000 года. Этот документ фигурировал в деле. В Казахстане национал-большевики планировали прийти к власти вооруженным путем, с помощью терактов и “создать там вторую Россию, чтобы потом ее двинуть на первую”. Горе-революционера приговорили к 3,5 годам колонии.

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