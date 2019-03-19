Отставка Назарбаева навела Лимонова на мысль о пересмотре границ с Казахстаном

Писатель и политик Эдуард Лимонов поприветствовал уход в отставку многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и предложил в "Живом журнале" свой радикальный взгляд на будущее соседнего государства.

По мнению лидера "Другой России", население Казахстана, имеющее небольшую плотность, слишком малочисленно для того, чтобы распоряжаться огромной и богатой природными ресурсами территорией, а значит, российскому руководству следовало бы подумать над вариантом присоединения части земель. В частности, считает писатель, референдумы для выяснения позиции населения по этому вопросу можно было бы провести в городах Актюбинск, Костанай, Кокчетав, Уральск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск.

Однако, в конце поста Лимонов признался, что слабо верит в реализацию своих идей, поскольку в Кремле якобы работают недостаточно храбрые люди.

Нурсултан Назарбаев бессменно руководил страной с 1990-го года.