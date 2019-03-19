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Новости

19 марта, 20:11

Матвиенко ожидает, что новый "губернаторопад" продлится до середины весны

фото ЗакС политика Матвиенко ожидает, что новый "губернаторопад" продлится до середины весны

Массовые весенние отставки, которые ранее прочили главам регионов анонимные источники и старт которым был положен 19 марта, прокомментировало третье лицо в государстве, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее лаконичные высказывания на заданную тему цитирует "Российская газета". 

"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", - пояснила Матвиенко.

Глава Совета Федерации поспешила успокоить общественность, заверив, что ничего неожиданного в кадровом отношении наступившая весна не принесет, но ротация все же неизбежна.

"Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", - предположила она.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что новейшие перестановки завершатся до конца марта. Первая подтвержденная отставка главы региона случилась только сегодня, 19 марта: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, по его уверению, добровольно сложил с себя полномочия. В тот же день РБК написал, опираясь на анонимные источники, что точно так же поступила глава Мурманской области Марина Ковтун, однако, данная информация пока не подтверждается официально.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19 марта, 22:35    
Хорошо. Нет незаменимых. Матвиенко ясный дала сигнал.

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