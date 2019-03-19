Петербургское "Яблоко" выразило поддержку уволенной за критику Беглова журналистке

Петербургское отделение партии "Яблоко" 19 марта опубликовало заявление в поддержку журналистки Марии Карпенко, заявившей, что ее уволили из газеты "Коммерсант" за критические публикации о врио губернатора Александре Беглове в Telegram-канале "Ротонда".

"Что это, если не цензура в полном смысле этого слова? Это акт дремучего правового нигилизма, дикость и прямое давление на журналистов, источником которого стал не кто иной, как временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов", - считает глава регионального отделения партии Екатерина Кузнецова.

Представители "Яблока" в своем заявлении пожелали Карпенко выдержки и силы духа. "Александру Беглову же и всем причастным к этой возмутительной выходке мы хотим напомнить, что травля журналистов и попрание принципа свободы слова им никак не поможет", - говорится в сообщении партии.

О своем увольнении из "Коммерсанта" Карпенко сообщила 19 марта. По словам журналистки, поводом стала ее критическая манера освещения избирательной кампании врио губернатора Александра Беглова в Telegram-канале "Ротонда". В свою очередь, руководитель одноименного издательского дома Владимир Желонкин объяснил увольнение Карпенко нарушением трудового соглашения. В поддержку журналистки высказались депутат ЗакСа Борис Вишневский, глава регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина, петербургский омбудсмен Александр Шишлов и другие.

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