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9:35

Петербургский "Мемориал" ещё на 10 лет останется на Разъезжей, 9

фото ЗакС политика Петербургский "Мемориал" ещё на 10 лет останется на Разъезжей, 9

Депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил, что петербургское отделение правозащитного центра "Мемориал" может ещё на 10 лет остаться в занимаемых помещениях на Разъезжей улице, 9: 11 марта с обществом был заключен новый договор аренды. 

"Огромное спасибо уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову за содействие в этом вопросе. А также - Наталии Евдокимовой, Ольге Штанниковой и другим коллегам омбудсмена", - поблагодарил "яблочник" соратников.

"Мемориалу" отказали в продлении аренды помещения на Разъезжей в июле 2018 года. Офис организации располагался там с 1997 года. Вишневский пытался выяснить причины столь неожиданного расторжения договора у врио губернатора Александра Беглова, однако он не счел нужным оказывать аудиенцию депутату, поэтому обсудить вопрос не удалось. В ноябре омбудсмен Шишлов также попросил главу города вмешаться в ситуацию. Впоследствии повестка даже дошла до внимания Владимира Путина.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:28    
12:05 Герои и генералы - тоже люди, которым свойственно ошибаться, под влиянием пропаганды. За 20 лет правления Путина была задавлена даже легальная оппозиция в стране. А уж, таких "политических", которые могли бы оказаться какой-то минимально действенной силовой составляющей, да ещё готовой встать на сторону какого-то мифического "вторжения" в страну с ядерным оружием - бред на службе психопатов.

12:05    
11:54. НГШ ВС РФ Герой России генерал армии Герасимов только что заявил, что прозападная "пятая колонна" РФ - составная часть вместе с вооружёнными силами Запада возможной агрессии против России!!! Генерал Герасимов абсолютно прав! Верю ему, а не вам!

11:54    
11:30 Болтовня о "пятой колонне" - типичный образчик геббельсовской пропаганды новых фашистов. Как и их предшественники, которые под крики и вопли о "врагах нации", вползли во власть и развязали мировую войну, они желают промыть мозги людям, приучить к фобии всего зарубежного и милитаристскому угару, как естественной атмосфере в обществе.

11:30    
"Мемориал"-это составная част прозападной "пятой колонны", целью которой является уничтожение России в угоду США(Западу)!

11:18    
Правильное решение. "Мемориал" - хранитель исторической памяти петербуржцев и всех граждан России о погибших от рук стлинистских преступников.

10:33    
Зря дали слабину. Этих гадов надо давить, как клопов!

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