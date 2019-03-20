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9:41

Глава республики Алтай написал заявление о досрочной отставке

фото ЗакС политика Глава республики Алтай написал заявление о досрочной отставке

Руководитель республики Алтай Александр Бердников подал отставку, уведомляет ТАСС.

У себя в Facebook чиновник пояснил, что покидает кресло губернатора региона "в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу".

"Всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет", - резюмировал Бердников.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что новейшие перестановки в региональных правительствах завершатся до конца марта. Первая подтвержденная отставка главы региона случилась только сегодня, 19 марта: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, по его уверению, добровольно сложил с себя полномочия. В тот же день РБК написал, опираясь на анонимные источники, что точно так же поступила глава Мурманской области Марина Ковтун, однако, данная информация пока не подтверждается официально.

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11:49    
9-46
И более "голодные" и жадные.

9:59   vasiliytarasov   vasiliytarasov1989664kqo9@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом.  Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/press

9:46    
Радоваться уходу губернаторов не стоит, так как на смену им придут менее профессиональные...

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