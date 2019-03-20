Новый глава Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

Нынешний руководитель республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о переименовании столицы государства в честь ушедшего на покой Нурсултана Назарбаева.

"Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - цитирует заявление Токаева "Газета.ру".

Помимо прочего, новый глава республики уверен, что Назарбаева следует наградить всеми имеющимися в республике высшими должностными званиями.

Также Токаев полагает, что сложившему полномочия президенту необходимо предоставить статус "почетного сенатора", а изображения Назарбаева должны присутствовать во всех публичных пространствах.

Добавим, идея о переименовании столицы Казахстана в честь первого и единственного президента республики не нова. Последний раз с таким предложением выступала женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

После почти 30 лет правления минувшим днем, 19 марта, Нурсултан Назарбаев покинул кресло главы государства.