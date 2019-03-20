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10:31

Партия роста выступила в поддержку критиковавшей Беглова журналистки Карпенко

фото ЗакС политика Партия роста выступила в поддержку критиковавшей Беглова журналистки Карпенко

Представители Партии роста Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Павел Швец выразили коллективную поддержку уволенной за резкую оценку деятельности врио губернатора Александра Беглова журналистке "Коммерсанта" Марии Карпенко.

Партийцы уверены, что упразднение Карпенко в должности противоречит ст. 3 и ст. 47 федерального закона "О средствах массовой информации", согласно которым не допускается цензурирование и какие-либо ограничения в распространении журналистами любой информации. 

Считаем, что ситуация, сложившаяся вокруг увольнения Марии Карпенко, не соответствует линии на объективность и профессионализм в освещении экономических и политических событий, которыми в течение многих лет отличалась газета «Коммерсант»", - манифестировали в Партии роста, призвав руководство издательского дома урегулировать ситуацию в соответствии с упомянутыми статьями ФЗ.

О своем увольнении из "Коммерсанта" Карпенко сообщила 19 марта. По словам журналистки, поводом стала ее критическая манера освещения избирательной кампании врио губернатора Александра Беглова в Telegram-канале "Ротонда". В свою очередь, руководитель одноименного издательского дома Владимир Желонкин объяснил увольнение Карпенко нарушением трудового соглашения. В поддержку журналистки высказались депутат ЗакСа Борис Вишневский, глава регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина, петербургский омбудсмен Александр Шишлов и другие. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:13    
10:49 Может, это ты - тупой нацик?

10:49    
Эта хохлуха Карпенко бандеровка, что ли?

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