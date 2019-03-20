По поручению Володина Совет Думы обсудит и подсчитает ущерб, нанесённый Украиной Крыму

Как и обещал, спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил Совету нижней палаты Федерального собрания подсчитать материальный ущерб, нанесённый Украиной Крыму за время "25-летней практически аннексии". Заявление чиновника приводит ТАСС.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений", - уведомил всех собравшихся на очередное пленарное заседание Думы Володин.

По его словам, к работе по данному направлению будут подключены профессиональные эксперты и представители региона.

Напомним, впервые предложение подсчитать материальный урон, нанесённый Украиной Крыму, думский спикер озвучил во время праздничных торжеств по случаю 5-летия вхождения полуострова в состав РФ в Севастополе.