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10:55

По поручению Володина Совет Думы обсудит и подсчитает ущерб, нанесённый Украиной Крыму

фото ЗакС политика По поручению Володина Совет Думы обсудит и подсчитает ущерб, нанесённый Украиной Крыму

Как и обещал, спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил Совету нижней палаты Федерального собрания подсчитать материальный ущерб, нанесённый Украиной Крыму за время "25-летней практически аннексии". Заявление чиновника приводит ТАСС.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений", - уведомил всех собравшихся на очередное пленарное заседание Думы Володин.

По его словам, к работе по данному направлению будут подключены профессиональные эксперты и представители региона. 

Напомним, впервые предложение подсчитать материальный урон, нанесённый Украиной Крыму, думский спикер озвучил во время праздничных торжеств по случаю 5-летия вхождения полуострова в состав РФ в Севастополе.

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12:43    
12:23 Саша, ты, с типичной логикой блондинки, полагаешь, что для того, чтобы накормить рабочих надо обязательно уморить голодом крестьян. Бегство в 20-е годы людей из сёл стало следствием большевистской "пролетарской" пропаганды и постоянного давления на "мелкобуржуазную" деревню. Если бы не Джугашвили и его подельники, то и индустриализация прошла бы без массовой гибели людей, как в других странах. И большой открытый вопрос: была бы вторая мировая война возможна, если бы не было большевиков и Джугашвили?

12:23    
12:11. У вас есть хоть чуть-чуть объективность и логическое мышление??????? Вы понимаете, что в начале 30-х годов городское население СССР выросло уже примерно на 30 миллионов, прежде всего, за счёт рабочих на тысячах строек мирового уровня, и их надо было КОРМИТЬ(!!!!!) в первую очередь!!! А в стране засуха, потому совершенно правильно организовали хлебозаготовки, чтобы не останавливать строительство так нужных стране заводов, включая оборонные! Эти хлебозаготовки сыграли важнуюроль в конечном счёте в укреплении боевой мощи(танки, самолёты и тд.) Красной Армии и ПОБЕДЕ над еврофашизмом!

12:23    
Требую подсчитать ущерб, нанесенный В. И. Матвиенко Санкт-Петербургу!

12:19    
Володинское пержение в лужу. Не знает, как вывернуться, чтобы Вовочка заметил.

12:18   Великий Кукурузо!  
11:55 не трынди сралинист, даже при царе не было такой голодухи как при сралине, советский эксперимент-экскремент закончился крахом, благодаря чему мы отстали от всего цивилизованного мира на добрую сотню лет!

12:16    
11:27 - брехло сралинское, нет там работы. Свиней у частников с омоном изымали, якобы, из-за чумы, а в выигрыше - мясокомбинат. Цены на солярку неподъемные.

12:11    
11:55 Прекратите выгораживать преступника Джугашвили! В ряде регионов РСФСР и в частности в Поволжье массовый голод был вызван искусственно и возник «не из-за сплошной коллективизации, а в результате принудительных сталинских хлебозаготовок». Сёла были ослаблены раскулачиванием и массовой коллективизацией, лишившись тысяч репрессированных хлеборобов-единоличников. В Поволжье комиссия ЦК ВКП(б) по вопросам хлебозаготовок во главе с секретарём ЦК П. П. Постышевым постановила изъять запасы хлеба у единоличников и хлеб, заработанный работниками колхоза. Под угрозой репрессий председатели колхозов и руководители сельских администраций были вынуждены сдать практически весь произведённый и запасённый хлеб. Это лишило регион запасов продовольствия и привело к массовому голоду. Аналогичные меры были приняты В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем на Украине и Северном Кавказе, что также вызвало голод и массовую смертность среди населения. На объединённом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 года Джугашвили лично резко критиковал местные партийные и советские органы, разрешающие колхозам создавать различные хлебные фонды: для собственных нужд, фуражный, страховой. Он потребовал «немедленно арестовать и наградить их по заслугам, то есть дать им от 5 до 10 лет тюремного заключения каждому».

11:55   Саша  
11:38. Прекратите гнусно клеветать на Сталина! Сталин принял Россию, в которой проживало 85%(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) крестьян, а рабочих было лишь 4%...Но 85% крестьян не могли накормить Россию, так как очень часто в царской России наступал ужасный голод с массой умерших от него! По причине голода началась и Февральская буржуазная революция 1917г. С началом индустриализации в конце 20-х годов на стройки пятилетки в города из деревни выехало на ПМЖ более 20 миллионов(!!!!!!!!) крестьян, которых надо было кормить, что совершенно не способно было сделать крестьянство на селе в условиях НЭПа...Тогда приступили к коллективизации-колхозам, которые давали хл[цензура]е меньше, чем ранее, а к примеру,в 1939 году собрали 90 млн. тонн хлеба, что в 1,5 раза было больше, чем в самом урожайном 1913г. царского времени! Причина же голодного времени начала 30-х годов в ужасной засухе почти по всему СССР на протяжении 2,5 лет, когда не было оросительных систем итд. А в 8 миллионов умерших в начале 30-х записывают всех умерших в то время, большая часть которых и так бы умерла естественной смертью, как сейчас в России ежегодно умирает почти 2 миллиона человек...Хватит врать!

11:38    
11:27 Потому выродок Джугашвили и организовал голод 1932-33 годов в стране, перед чем отобрал хлеб, загнал крестьян в сельские гетто - колхозы и отобрал паспорта. Жертвами этого преступления стали около восьми миллионов заморенных голодом людей.

11:27    
11:21. А работать там никто не хочет - выращивать свиней, КРС, хлеб, лён...Кто спился, кто в Москву подался на лёгкие заработки, а в областях остались одни древние пенсионеры...Потому мудрый Сталин и не давал крестьянам паспорта, в том числе и этих областей, чтобы те работали на селе и кормили многие десятки миллионов рабочих Магнитогорска, Н.Тагила, Новокузнецка и тд.

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