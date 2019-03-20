Резник: Ответственность за увольнение журналистки Карпенко несут Беглов и Совершаева

На заседании петербургского Заксобрания 20 марта депутат фракции Партия роста Максим Резник выступил в защиту журналистки “Коммерсанта” Марии Карпенко, накануне сообщившей об увольнении за критику врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Резник поблагодарил журналистку за работу и назвал ее отчисление “наглым и циничным”.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уточнил, что кадровая политика - внутреннее дело генерального директора издательского дома “Коммерсант”.

- Ответственность за увольнение Карпенко несут лично Беглов и [вице-губернатор Петербурга Любовь] Совершаева, - возразил Резник.

В поддержку Карпенко также высказалась лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева, заявившая, что увольнение журналистки “Коммерсанта” - нарушение закона о СМИ.

Ответное слово взял единоросс Андрей Анохин. Он подчеркнул, что в деле отставки Карпенко нет никакой политики, и выразил сожаление, что в ЗакСе нет комиссии по этике, которая бы смогла обсудить слова Резника в адрес главы города.

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