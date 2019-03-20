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11:05

ЗакС продлил полномочия предпринимательского омбудсмена Абросимова

фото ЗакС политика ЗакС продлил полномочия предпринимательского омбудсмена Абросимова

Депутаты Заксобрания на заседании 20 марта дали согласие на переизбрание на второй срок уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова.

Отвечая на вопросы парламентариев, омбудсмен высказался в поддержку петербургских хостелов и согласился с тем, что нужно установить регламент для работы ярмарок.

Лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев заявил, что ему не нравится благодушие, с которым Абросимов относится к сложившейся в городе ситуации, уточнив, что тот не борется с коррупцией.

После переизбрания спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравил Абросимова с днем рождения.



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