Шишлов попросил ЗакС помочь сделать социальное такси доступным для ветеранов и блокадников

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 20 марта, выступая с ежегодным докладом в ЗакСе, попросил депутатов поддержать его инициативу предоставить право проезда в социальном такси для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Шишлов отметил, что ранее обращался с этим предложением в городское правительство, но в Смольном ему ответили, что на это необходимо 24 млн рублей, а у города таких денег нет.

В настоящее время ветераны ВОВ и блокадники могут воспользоваться социальным такси только в том случае, если у них есть инвалидность.

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