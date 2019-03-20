УФАС отказался привлечь Смольный к делу о "снежном картеле" на 9 млрд рублей

Комиссия петербургского УФАС отказалась привлечь комитеты Смольного по госзаказу и по благоустройству к рассмотрению дела о картельном соглашении на торгах по расчистке дорог от снега по ходатайству представителя депутата ЗакСа Максима Резника, передает MR7.

Дело о «снежном картеле» УФАС возбудило в январе. Ряд ответственных за уборку снега предприятий - ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор Спб» - заподозрили в нарушении закона о защите конкуренции на торгах по содержанию дорог, в том числе вывозе снега. Общая стоимость этих торгов – 8,95 млрд рублей.

20 февраля УФАС привлекло Резника в качестве заявителя по делу. 12 марта в офисы предприятий и комитета по благоустройству пришли антимонопольщики и экономическая полиция с обысками. Их интересовали документы, связанные с уборкой снега, и фактическое количество техники в распоряжении компаний.

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