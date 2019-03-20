Шишлов рассказал депутатам ЗакСа о пытках в деле “Сети” и деле Зломнова

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 20 марта, выступая с докладом перед депутатами ЗакСа, перечислил наиболее резонансные случаи применения пыток к подозреваемым и подследственным.

Он вспомнил убитого в камере СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного, рассказавшего о пытках сотрудниками ФСБ Павла Зломнова. Наиболее ярким примером он назвал истории фигурантов дела “Сети” Юлия Бояршинова, Виктора Филинкова и Игоря Шишкина.

- Имеются серьезные основания полагать, что они подвергались пыткам с применением электрического тока, - заявил Шишлов.

Напомним, 19 апреля 2018 года ЗакС вынес благодарность капитану ФСБ Константину Бондареву, которого ранее фигурант дела “Сети” Филинков обвинил в применении пыток.

Добавим также, накануне стало известно о том, что всех сотрудников пенитенциарной системы законодательно обяжут извиняться перед осужденными либо подследственными за свои противоправные действия в их отношении. Данная норма изложена в подготовленных ФСИН дополнениях к приказу о Кодексе этики ведомства.

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