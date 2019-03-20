Шишлов: Законопроекты, касающиеся прав человека, должны проходить экспертизу УПЧ

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов заявил депутатам ЗакСа, что было бы правильно отправлять ему на экспертизу некоторые законопроекты перед их рассмотрением.

- Уполномоченному по правам человека должны поступать на заключение законопроекты, которые касаются прав человека, - отметил Шишлов.

Он также добавил, что было бы кстати, если бы УПЧ получил право законодательной инициативы. Шишлов обратил внимание, что такое право есть у омбудсменов более чем в 30 регионах.

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