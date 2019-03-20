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12:12

СЖ Петербурга осудил увольнение журналистки Марии Карпенко из "Коммерсанта"

фото ЗакС политика СЖ Петербурга осудил увольнение журналистки Марии Карпенко из "Коммерсанта"

Секретариат Союза журналистов Петербурга заявил, что считает увольнение корреспондента «Коммерсанта» Марии Карпенко давлением на журналистку и попыткой нарушить конституционное право на свободу слова.

В СЖ напомнили, что Telegram-канал «Ротонда», который называют причиной расторжения контракта с Карпенко, существует уже три года. По информации союза, увольнение – это следствие «недовольства чиновников различного уровня тем, как авторы канала освещают сегодняшнюю политическую ситуацию» в Петербурге.

«В этой ситуации Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области считает увольнение нашей коллеги явным давлением на журналистку и попыткой нарушения ее конституционного права на свободу слова», - подчеркнули представитель СЖ. 

О своем увольнении Карпенко сообщила 19 марта в «Ротонде». По ее словам, руководитель ИД Владимир Желонкин заявил ей, что ее публикации в канале - это «активизм, несовместимый с журналистским статусом». Из всего, что соответствовало бы подобному статусу, в канале были лишь критические замечания в адрес политики врио губернатора Александра Беглова и попытки добиться открытости работы Смольного для всех журналистов, а не только близких к правительству, считает Карпенко. По ее информации, недовольство публикациями в «Коммерсанте» о политике Беглова выражали и в Смольном, и в администрации президента.

Сам Желонкин увольнение сотрудницы объяснил тем, что она работала в двух медиа, что запрещено правилами издания, и Карпенко якобы выбрала работу в «Ротонде». На момент увольнения на Telegram-канал было подписано до 7 тысяч человек, мессенджер заблокирован на территории России, закон о блогерах, который приравнивал ресурсы с аудиторией более трех тысяч человек к СМИ, был фактически отменен в 2017 году.



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13:07    
Союз журналистов Санкт-Петербурга - действительно работающая организация, в отличие от других профессиональных объединений. Правильно было бы не только заявить о поддержке незаконно уволенной Карпенко и нарушении конституционного права на свободу слова, но и объявить бойкот руководителям "Коммерсанта" в профессиональной среде.

12:29    
Разогнать к чёртовой матери этот СЖ в Питере! Руководство СЖ устроить на работу в газету "Магаданская правда" и "Гудок Воркуты"!

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