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12:21

Путин принял отставку главы Калмыкии и назначил на его место кикбоксера Хасикова

фото ЗакС политика Путин принял отставку главы Калмыкии и назначил на его место кикбоксера Хасикова

Президент Владимир Путин принял отставку главы республики Калмыкия Алексея Орлова, назначив на его место кикбоксера, экс-депутата парламента региона Бату Хасикова, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

38-летний Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу, ранее представлял Калмыкию в Совфеде.

Ранее сегодня, 20 марта, в досрочную отставку ушел глава республики Алтай Александр Бердников. Его кресло занял руководитель ГЛОНАССа Олег Хорохордин.

Ранее в СМИ сообщалось, что новая череда отставок глав регионов России может завершится до конца марта. Затем появилась информация, что в течение недели свои посты покинут от трех до шести губернаторов. Вскоре о своей отставке объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также, по некоторым данным, готовится к уходу глава Мурманской области Марина Ковтун.

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