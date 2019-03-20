Путин принял отставку главы Калмыкии и назначил на его место кикбоксера Хасикова Президент Владимир Путин принял отставку главы республики Калмыкия Алексея Орлова, назначив на его место кикбоксера, экс-депутата парламента региона Бату Хасикова, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 38-летний Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу, ранее представлял Калмыкию в Совфеде. Ранее сегодня, 20 марта, в досрочную отставку ушел глава республики Алтай Александр Бердников. Его кресло занял руководитель ГЛОНАССа Олег Хорохордин. Ранее в СМИ сообщалось, что новая череда отставок глав регионов России может завершится до конца марта. Затем появилась информация, что в течение недели свои посты покинут от трех до шести губернаторов. Вскоре о своей отставке объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также, по некоторым данным, готовится к уходу глава Мурманской области Марина Ковтун. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен