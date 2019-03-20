Счетная палата: ФСИН закупает провиант для колоний по завышенным ценам

Как показал проведенный Счетной палатой РФ аудит, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает провиант для СИЗО и колоний по завышенным ценам, извещает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в период с 2015 по 2017 год подведомственные службе предприятия и учреждения осуществляли почти 80% поставок продовольствия.

"При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в два раза и более. Только в трех проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы средств федерального бюджета на сумму более 237 млн рублей", - отчитались в СП.

В докладе аудиторов отмечается также, что ФСИН не было учтено ежегодное сокращение численности людей, пребывающих в СИЗО и исправительных колониях, что и привело к существенному завышению объемов ассигнований из госбюджета.

Вместе с тем, проверка установила, что учреждения ФСИН накапливают в избыточном количестве переходящие запасы провианта. По состоянию на 1 января 2017 года их объем превысил годовую потребность, а их суммарная стоимость составила более 8 млрд рублей. Возникновение подобной ситуации, полагают в СП, - показатель неэффективной работы Минюста и ФСИН в сфере продовольственных закупок.