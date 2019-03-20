Макаров об увольнении журналистки Карпенко: Это внутреннее дело редакции

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров на вопрос ЗАКС.Ру, считает ли он увольнение журналистки «Коммерсанта» Марии Карпенко политически мотивированным, ответил, что кадровая политика - внутренний вопрос редакции.

– Это решение руководителя издательского дома «Коммерсант». Это внутреннее дело редакции, – заявил Макаров. Спикер добавил, что считает всех журналистов парламентского пула близкими себе людьми и переживает за них.

Комментировать очередной отказ в аккредитации корреспонденту «Эха Москвы» Сергею Кагермазову Макаров не стал. 20 марта журналиста снова отказались пустить на заседание – как до этого 30 января и 6 февраля. Пресс-секретарь спикера Елена Тимошенко отметила, что решение было принято согласно правилам аккредитации ЗакСа.

Ранее за уволенную из «Коммерсанта» Марию Карпенко вступился Союз журналистов Петербурга, назвав ситуацию давлением на журналистку. Сама Карпенко свое увольнение объясняла недовольством Смольного и администрации президента ее критическими статьями о Беглова, руководитель ИД Владимир Желонкин объяснял случившееся тем, что журналистка работала в двух медиа, что запрещено правилами издания. «Вторым медиа» он счел Telegram-канал «Ротонда».

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