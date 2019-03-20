Петербургский депутат Анохин назвал коллегу Резника "лысым", а тот его - "мурзилкой"

Единоросс Андрей Анохин во время заседания петербургского ЗакСа 20 марта вступил в полемику с оппозиционерами Борисом Вишневским и Максимом Резником, назвав их “бородатым” и “лысым”.

Оппозиционные депутаты по очереди высказывались в поддержку уволенной накануне журналистки “Коммерсанта” Марии Карпенко, заявившей, что ее попросили уйти из-за публикаций в Telegram-канале "Ротонда" о врио губернатора Петербурга Александре Беглове. Резник и Вишневский назвали увольнение политически мотивированным.

Анохин выступил следом, подчеркнув, что его оппоненты ошибаются, и этот вопрос никакого отношения к политике не имеет. По словам депутата, Карпенко сама выбрала “свободу”, решив, что хочет писать в личный Telegram-канал, а не продолжать работать в газете.

- Послушайте, вы, бородатый Вишневский, и вы, лысый Резник, - обратился единоросс к общавшимся в зале парламентариям. - Я, депутат Анохин, в долгу перед Марией Карпенко - и я этот долг скоро отдам.

Резник попросил слово, чтобы зачитать справку, а после заявил, что Анохин ошибочно назвал его оппонентом.

- Мурзилка не может быть моим оппонентом, - добавил он.

Напомним, словесные поединки между Резником и Анохиным проходят не в первый раз. Ранее единоросс объяснил ЗАКС.Ру, что не может молчать, когда слышит хамство в адрес главы города.

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