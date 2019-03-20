Местные общественные объединения смогут действовать на территории всего Петербурга

Депутаты петербургского ЗакСа предлагают разрешить муниципальным общественным организациям в городах федерального значения действовать на территории всего региона. Соответствующий проект федерального закона одобрили на пленарном заседании ЗакСа 20 марта.

Единороссы Денис Четырбок и Елена Рахова намерены урегулировать деятельность местных общественников с помощью изменения федерального закона «Об общественных объединениях». Согласно действующему законодательству местные общественные объединения могут действовать исключительно в пределах территории одного муниципального образования.

За принятие законопроекта проголосовали 45 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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