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13:49

Сенатору Керимову снова предъявили обвинения по делу об уклонении от налогов во Франции

фото ЗакС политика Сенатору Керимову снова предъявили обвинения по делу об уклонении от налогов во Франции

Французская прокуратура предъявила российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.

По словам прокурора, сенатор находится под судебным контролем, который «подразумевает, в частности», внесение залога в 20 млн евро.

До этого дело Керимова было связано с отмыванием средств, которые были сокрыты при уклонении от уплаты налогов. Речь шла о «нескольких десятках миллионов евро». Керимова задержали в Ницце в ноябре 2017 года. В мае сенатор с разрешения французского суда приехал в Москву и попал в больницу из-за проблем с сердцем. В июне 2018 года все обвинения с Керимова были сняты.

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