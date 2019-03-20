Сенатору Керимову снова предъявили обвинения по делу об уклонении от налогов во Франции Французская прокуратура предъявила российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра. По словам прокурора, сенатор находится под судебным контролем, который «подразумевает, в частности», внесение залога в 20 млн евро. До этого дело Керимова было связано с отмыванием средств, которые были сокрыты при уклонении от уплаты налогов. Речь шла о «нескольких десятках миллионов евро». Керимова задержали в Ницце в ноябре 2017 года. В мае сенатор с разрешения французского суда приехал в Москву и попал в больницу из-за проблем с сердцем. В июне 2018 года все обвинения с Керимова были сняты. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен