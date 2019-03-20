На профразвитие госслужащих Петербурга из бюджета уйдет более 14 млн рублей

Законодательное собрание в среду, 20 марта, приняло в первом чтении проект закона о государственном заказе Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в 2019 году.

Согласно документу, больше всего средств будет потрачено на профразвитие сотрудников Смольного. На них предусматривается выделение 11,5 млн рублей, из которых 10,8 млн рублей – на повышение квалификации.

Объем госзаказа для аппарата Законодательного собрания составляет 1,1 млн рублей. Из них 580 тысяч рублей – на повышение квалификаций и 500 тысяч рублей – на профессиональную переподготовку. Объем госзаказа для аппарата мировых судей – 950 млн рублей, для Уставного суда – 197,2 млн рублей.

Всего на профразвитие госслужащих в 2019 году будет потрачено 14 млн рублей.

Сергей Еремеев