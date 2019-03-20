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14:34

Председатель партии "Зеленые": Стране нужна "зеленая революция"

фото ЗакС политика Председатель партии "Зеленые": Стране нужна "зеленая революция"

Председатель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов на пресс-конференции 20 марта заявил, что России нужна «зеленая революция», то есть, серьезные изменения в экологической сфере.

По мнению Панфилова, иначе природа и общество не смогут выжить. Председатель отметил, что для решения экологических проблем «пришло время выйти на новый уровень».

– Мы не остановимся пока не проведем «зеленую революцию», – сказал Панфилов.

Партия намерена провести в Петербурге крупный съезд в конце марта – начале апреля.

София Саттарова

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18:45   vadimshiryaev   vadimshiryaev19884486ybq@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом.  Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/press

17:03    
София, "в конце мая - начале апреля"  - ?

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