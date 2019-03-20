Председатель партии "Зеленые": Стране нужна "зеленая революция"

Председатель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов на пресс-конференции 20 марта заявил, что России нужна «зеленая революция», то есть, серьезные изменения в экологической сфере.

По мнению Панфилова, иначе природа и общество не смогут выжить. Председатель отметил, что для решения экологических проблем «пришло время выйти на новый уровень».

– Мы не остановимся пока не проведем «зеленую революцию», – сказал Панфилов.

Партия намерена провести в Петербурге крупный съезд в конце марта – начале апреля.

София Саттарова